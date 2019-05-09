На Украине завели пять уголовных дел из-за нарушений на акциях в честь 9 Мая

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На Украине завели пять уголовных дел из-за нарушений на акциях в честь 9 Мая

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Фото: © РИА Новости 

Также известно о 13 административных протоколах за использование запрещённой на Украине георгиевской ленты.

Министерство внутренних дел Украины сообщило о заведении пяти уголовных дел по факту нарушений, совершённых в рамках акций в честь 9 Мая.

Также известно о 13 административных протоколах за использование запрещённой на Украине георгиевской ленты. Все данные приводятся на официальном аккаунте МВД Незалежной в Facebook.

Лайф сообщал, что полиция Киева задержала местного организатора акции "Бессмертный полк" Елену Бережную за наличие у неё георгиевской ленты.

В МВД Украины отмечают, что в целом было зарегистрировано более 30 инцидентов. Из них большая часть произошла в Киеве, Днепропетровской и Николаевской областях.

Ранее Лайф писал, что полиция Украины также решает вопрос о возбуждении уголовного дела на вандалов, которые сломали стелы братской могилы героев ВОВ. Также сегодня на Украине молодые люди закидали камнями автобус с участниками акции, посвящённой 9 Мая.

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