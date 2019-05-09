Стала известна причина смерти Сергея Доренко

Известный журналист упал сегодня с мотоцикла в Москве, медики не смогли вернуть его к жизни.

Журналист Сергей Доренко скончался за рулём своего мотоцикла от остановки сердца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских службах.

— Сергей Доренко скончался за рулём мотоцикла. По предварительной информации, у него остановилось сердце, когда он сидел за рулём мотоцикла, — сказал собеседник агентства.

О гибели Сергея Доренко стало известно сегодня вечером. Известный журналист упал со своего мотоцикла вечером на Николоямской улице в Москве.

Момент падения Доренко с мотоцикла сняла камера наблюдения. Также были опубликованы фото с места происшествия.

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал гибель журналиста.

Сергею Доренко было 59 лет. Он занимал пост главного редактора радиостанции "Говорит Москва".