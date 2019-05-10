Стали известны дата и место прощания с Доренко

Прощание с главным редактором "Говорит Москва" Сергеем Доренко пройдёт в 11 часов утра в воскресенье, 12 мая, на Троекуровском кладбище. Об этом сообщили в редакции радиостанции.

Напомним, Сергей Доренко скончался накануне. У него остановилось сердце, когда он ехал на мотоцикле по Москве. Момент падения Доренко попал на камеру видеонаблюдения. Врачи пытались спасти ему жизнь на протяжении 20 минут.

Сегодня была названа причина смерти Доренко — разрыв аорты. Врач рассказал, как можно распознать симптомы заболевания, способного привести к такому исходу.