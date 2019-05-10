В Крыму сочли неуместными претензии Украины на статус Керченского пролива

Как отмечается, вопросы суверенитета полуострова не могут быть предметом судебных разбирательств.

Украина предъявляет в Международном трибунале по морскому праву в Гамбурге абсолютно неуместные претензии на Керченский пролив. Об этом заявил руководитель Рабочей группы по международно-правовым вопросам при Постоянном представительстве Республики Крым при Президенте РФ Александр Молохов.

По его словам, которые приводит РИА "Новости", в запросе Незалежной в трибунал говорится о якобы украинском статусе пролива и территориального моря, прилегающего к полуострову. Молохов отметил, что вопросы суверенитета Крыма не могут быть предметом судебных разбирательств.

10 мая в Гамбурге начались публичные слушания по делу украинских моряков. Российская сторона в них не принимает участия, так как данный трибунал не обладает юрисдикцией для рассмотрения украинского иска. Тем не менее, как добавил руководитель рабочей группы, будут составлены более точные письменные замечания относительно позиции России по обстоятельствам дела.

Напомним, 25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины пересекли границу России. Вскоре корабли и находившиеся на них граждане соседнего государства были задержаны. В РФ действия украинских военных расценили как провокацию.