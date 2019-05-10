СМИ: Турция может отказаться от покупки С-400

Сейчас страна переживает экономический кризис и падение курса лиры на валютном рынке.

Власти Турции могут отказаться от покупки российских ракетных систем С-400, сообщает Bild со ссылкой на дипломатические круги Анкары.

— Дело до поставок С-400 в июле, как заявлял турецкий президент, не дойдёт, поскольку приобретение приведёт к санкциям Вашингтона, а в свете нынешнего падения курса лиры это означало бы экономический крах Турции, — рассказал собеседник.

Как сообщает газета, это связано с резким ухудшением экономики Турции и снижением курса лиры. Более того, кризис обостряется из-за "агрессивной внешней политики" Анкары, добавил источник. Власти опасаются введения санкций США в случае покупки ракет у России.

Власти Турции до сих пор занимали уверенную позицию в отношении покупки российских С-400. Более того, они неоднократно заявляли, что не боятся санкций со стороны США. В ответ Вашингтон сообщил о намерении окончательно исключить Анкару из договора по американским F-35, поскольку одновременное использование вооружения России и США якобы технически невозможно.