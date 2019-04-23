Военные РФ восхитились позицией Турции по С-400

По мнению представителя российского Минобороны, Анкара проявила "потрясающую твёрдость духа и несгибаемость, невзирая на мощнейшее давление США".

В Министерстве обороны РФ отреагировали на ситуацию, которая сложилась вокруг покупки систем ПВО С-400 Турцией. Об этом рассказал в интервью RT замминистра ведомства Александр Фомин. Он назвал позицию Анкары "достойной восхищения".

— Они проявили потрясающую твёрдость духа и несгибаемость, невзирая на мощнейшее давление США, — сказал генерал, отметив, что Турция сделала правильный выбор, не отказавшись от покупки, и РФ ценит такую позицию.

Напомним, ранее вице-президент США Майк Пенс предъявил Анкаре ультиматум: или покупка российских ЗРК С-400, или членство в Североатлантическом альянсе и покупка самолётов F-35. Президент Турции Реджеп Эрдоган ответил, что не откажется от сделки с Россией. Позже он добавил, что поставки С-400 в Турцию могут начаться до июля этого года.