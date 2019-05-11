В Белоруссии в 12-й раз в этом году выросли цены на топливо

Литр бензина АИ-95-К5-Евро теперь будет стоить 1,66 белорусского рубля ($0,79), столько же и дизельное топливо.

Стоимость автомобильного топлива в Белоруссии увеличилась на одну белорусскую копейку. Об этом сообщает пресс-службе концерна "Белнефтехим".

Подорожание с начала этого года происходит уже 12-й раз на фоне увеличения стоимости российской нефти, которая поставляется на белорусские НПЗ.

Один литр бензина АИ-95-К5-Евро теперь стоит 1,66 белорусского рубля ($0,79), АИ-92-К5-Евро — 1,55 рубля ($0,74), АИ-98-К5-Евро — 1,87 рубля ($0,89). Цена одного литра дизельного топлива — 1,66 рубля ($0,79).

Напомним, в середине апреля в Минске заявили об ухудшении качества нефти из России. Белоруссия ограничила экспорт нефтепродуктов, а также потребовала компенсацию у российской стороны. Белорусский президент Александр Лукашенко оценил ущерб от "грязной" российской нефти в сотни миллионов долларов.