Лайфу стала известна причина экстренной посадки летевшего в Самару "суперджета"

Cамолёт вылетел в ночь на 13 мая из Шереметьево, но в районе Владимира развернулся и вернулся в Москву.

Причиной возвращения и экстренной посадки самолёта "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100, выполнявшего рейс Москва — Самара, стала техническая неполадка на борту. Об этом Лайфу сообщил собственный источник в аэропорту Шереметьево, откуда осуществлялся вылет самолёта. По предварительным данным, проблема возникла с подачей воздуха в кабину самолёта.

— Самолёт вылетал в Самару. После взлёта командир воздушного судна сообщил о проблемах с наддувом воздуха в кабине. Сообщил, что будет возвращаться. Вернулся благополучно. Самолёт встретили с сопровождением пожарных машин. Проблема выявлена, самолет заменён, — сообщил источник.

Как ранее сообщал Лайф, самолёт "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100, выполнявший рейс Москва — Самара (SU 1206), вернулся в аэропорт вылета — Шереметьево. Пассажиры смогли отправиться в Самару лишь через несколько часов после приземления в столице на другом рейсе.

Отметим, повышенное внимание к авиационной безопасности связано с произошедшей 5 мая трагедией в аэропорту Шереметьево, где аналогичный авиалайнер Sukhoi Superjet 100 компании "Аэрофлот" вскоре после вылета запросил посадку. Аварийное приземление было жёстким, лайнер загорелся. В результате погиб 41 человек. Лайф опубликовал видео пожара из салона самолёта.

Позднее администрация аэропорта Шереметьево опубликовала поминутную хронологию катастрофы "суперджета".