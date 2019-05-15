Помпео назвал встречу с Путиным позитивным шагом вперёд

Он заявил, что президент России очень хорошо знает проблематику двусторонних отношений, поэтому стороны смогли быстро перейти к конкретным вопросам.

Госсекретарь США Майк Помпео позитивно оценил итоги встречи с президентом России Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым. Об этом он написал в "Твиттере".

— Сегодняшние встречи были позитивным шагом вперёд. США и Россия в прошлом демонстрировали, что мы можем сотрудничать по ключевым международным вопросам. Мы призываем Россию работать с нами, чтобы изменить траекторию отношений в интересах обеих стран, — отметил он.

Today’s meetings were a positive step forward. U.S. & #Russia have demonstrated in the past that we can cooperate on key international issues. We urge Russia to work with us to change the trajectory of the relationship for the benefit of both nations. pic.twitter.com/LDoixnsTVe — Secretary Pompeo (@SecPompeo) 14 мая 2019 г.

Кроме того, как сообщили в Госдепе, Помпео заявил о достижении в ходе переговоров "конкретных шагов" по ситуации в Сирии. По словам госсекретаря, стороны также провели конструктивный диалог по Афганистану и КНДР.

Напомним, встреча Владимира Путина и Майка Помпео длилась чуть более полутора часов. Помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал о темах, которые обсудили стороны, также был затронут вопрос о возможной встрече глав России и США, в частности в рамках саммита G20 в Осаке.