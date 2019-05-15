Помпео назвал встречу с Путиным позитивным шагом вперёд

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Помпео назвал встречу с Путиным позитивным шагом вперёд

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Он заявил, что президент России очень хорошо знает проблематику двусторонних отношений, поэтому стороны смогли быстро перейти к конкретным вопросам.

Госсекретарь США Майк Помпео позитивно оценил итоги встречи с президентом России Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым. Об этом он написал в "Твиттере".

Сегодняшние встречи были позитивным шагом вперёд. США и Россия в прошлом демонстрировали, что мы можем сотрудничать по ключевым международным вопросам. Мы призываем Россию работать с нами, чтобы изменить траекторию отношений в интересах обеих стран, — отметил он.

Кроме того, как сообщили в Госдепе, Помпео заявил о достижении в ходе переговоров "конкретных шагов" по ситуации в Сирии. По словам госсекретаря, стороны также провели конструктивный диалог по Афганистану и КНДР.

Напомним, встреча Владимира Путина и Майка Помпео длилась чуть более полутора часов. Помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал о темах, которые обсудили стороны, также был затронут вопрос о возможной встрече глав России и США, в частности в рамках саммита G20 в Осаке.

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