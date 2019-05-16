Путин: В Иркутске остро стоит проблема криминального использования леса

Глава государства также согласился с мнением, что пожары могут быть связаны с попыткой скрыть незаконную вырубку леса.

Президент России Владимир Путин заявил, что в Иркутской области остро стоит проблема криминального использования леса. Такое мнение глава государства высказал на медиафоруме ОНФ, который транслировал Лайф.

— В Иркутске действительно, с точки зрения криминального лесопользования, проблема стоит наиболее остро, может быть, острее, чем в других регионах страны, — сказал глава государства.

Одна из участниц медиафорума сообщила, что в регионе бытует мнение, что все пожары связаны с попыткой скрыть незаконную вырубку леса. Президент сказал, что такая версия "не лишена оснований".

В связи с этим Путин призвал провести тщательное расследование. И отметил, что прежде, чем назначать виновных, нужно разобраться в ситуации.

Ранее сообщалось, что в России продолжает гореть 44,2 тысячи гектаров леса.