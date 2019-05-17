Командир "Терека" назвал радостной весть о введении против него санкций США

По мнению Абузайда Висмурадова, очередные ограничительные меры ещё раз доказывают, что в Соединённых Штатах отсутствует демократия.

Командир чеченского спецотряда быстрого реагирования "Терек" Абузайд Висмурадов назвал радостной вестью его включение в список санкций США. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Грозный".

— Сегодня получил радостную весть: говорят, меня включили в какой-то санкционный список США, то ли Магнитского, то ли ещё какой, — сказал командир.

Висмурадов добавил, что если этот список состоит из врагов США, то он считает честью своё нахождение там. В то же время он отметил, что давно находится среди тех, на кого "распространяются смешные санкции".

По его мнению, очередные санкции лишь ещё раз доказывают, что в США отсутствует демократия.

Ранее сообщалось, что Минфин США на основании акта Магнитского внёс в санкционный список чеченский спецотряд быстрого реагирования "Терек" и пятерых россиян, в том числе командира отряда Абузайда Висмурадова. По мнению главы Чечни Рамзана Кадырова, это говорит о страхе Вашингтона перед республикой.