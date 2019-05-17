В "Роскачестве" рассказали, как выбрать солнцезащитный крем

Перед покупкой нужно выяснить, насколько чувствительна кожа к солнцу без использования каких-либо средств.

В "Роскачестве" дали несколько советов для выбора солнцезащитного крема. Основной — при покупке солнцезащитного средства с SPF (Sun Protection Factor — солнцезащитный фактор) нужно учитывать свой тип кожи. Для этого следует узнать, как быстро вы обгораете на солнце.

Так, обладателям кельтского типа кожи (очень светлого) хватит 20 минут пребывания на солнце, светлокожего европейского — 30, темнокожего европейского — 40, южноевропейского — 50, азиатского — 60 и африканского — 70 минут.

Цифры после аббревиатуры SPF указывают, во сколько раз дольше вы сможете находиться на солнце в полной безопасности, если нанесёте крем (например, SPF 10 — в 10 раз).

— Скажем, вы обгораете за 30 минут. Это время нужно умножить на цифру после аббревиатуры SPF. <...> Вы получите то количество времени, которое можете находиться на солнце при использовании данного средства, — пояснил эксперт.

Например, при выборе SPF 15 вы сможете находиться на солнце 450 минут, или 7 часов 30 минут. Также в "Роскачестве" отметили, что солнцезащитные крема рассчитаны на определённое время. Так, при купании в морской воде средство необходимо заново наносить каждые два-три часа.

— Важно знать, что средство нужно наносить за 30 минут до выхода на солнце, то есть дома, а не на пляже, как многие любят, — говорится в сообщении.

Выбирая крем, также учитывайте регион, где будете загорать. Например, для утра в Москве достаточно SPF 4–10, а в Турции с утра лучше использовать крем с SPF не менее 20–30.

В "Роскачестве" также обратили внимание на то, что, кроме своей основной функции, никакой пользы компоненты SPF не несут. Более того, бензофенон-3 — один из фильтров — проникает в кровь и накапливается в организме. Поэтому нужно использовать солнцезащитные средства с осторожностью. Придя домой, следует очищать кожу мылом или гелем для душа, а не просто водой.

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