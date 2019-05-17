Бурановские бабушки записали видеопослание Сергею Лазареву

Серебряные финалистки Евровидения-2012 каждый год следят за выступлениями российских артистов на фестивале.

"Бурановские бабушки" записали видео с пожеланиями для финалиста международного фестиваля Евровидение-2019 Сергея Лазарева. Видео опубликовано на YouTube.

— Дорогой Серёжа, мы, бурановские бабушки, рады за тебя. Борись за нашу Россию. Вершины не сразу покоряются. Мы это проходили. Желаем победить! Удачи, — говорят участницы коллектива.

В интервью порталу Izhlife.ru бурановские бабушки признались, что каждый год следят за выступлениями российских артистов на фестивале. И Сергей Лазарев не станет исключением. Бабушки проведут вечер 18 мая у телевизора, чтобы за него поболеть. Хотя не всем это легко даётся.

— Кабы не уснуть, — поделилась Граня Ивановна.

Лайф рассказывал, что 16 мая певец Сергей Лазарев прошёл в финал Евровидения-2019 наряду с участниками из Швеции, Северной Македонии, Нидерландов, Азербайджана, Дании, Норвегии, Албании, Швейцарии и Мальты. Артист выступит под пятым номером в первой части финала. Экстрасенсы предрекли певцу успех на выступлении.