Приморский силач установил рекорд, протащив 18-тонный грузовик

Силач из Приморья Иван Савкин установил очередной мировой рекорд. В этот раз он смог протащить грузовик FAW весом 18,6 тонны.
В этот раз Савкин решил обойтись без использования специального оборудования, такого как лестница или канат, что изрядно усложнило ему задачу. Однако он смог протащить большегруз на два метра.
Теперь в планах у него протащить комбайн. Сделать это он намерен 1 июня. При удачном стечении обстоятельств он может стать первым человеком в мире, который сможет сдвинуть с места комбайн.
Отметим, что для Савкина это далеко не первое подобное достижение. Ранее он сдвигал с места теплоходы "Владимир Мясников" и "Юрий Тарапуров" массой 11 тысяч тонн. Кроме этого, ему удавалось сдвигать поезд весом почти 600 тонн, многотонные самолёты, паром, танки Т-34 и Т-26, а также портовый кран.
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