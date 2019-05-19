Приморский силач установил рекорд, протащив 18-тонный грузовик

Это не первая попытка спортсмена по тяге многотонного груза, но на сей раз для этого ему не потребовалось специальное оборудование, такое как лестница или канат.

Силач из Приморья Иван Савкин установил очередной мировой рекорд. В этот раз он смог протащить грузовик FAW весом 18,6 тонны.

В этот раз Савкин решил обойтись без использования специального оборудования, такого как лестница или канат, что изрядно усложнило ему задачу. Однако он смог протащить большегруз на два метра.

Теперь в планах у него протащить комбайн. Сделать это он намерен 1 июня. При удачном стечении обстоятельств он может стать первым человеком в мире, который сможет сдвинуть с места комбайн.

Отметим, что для Савкина это далеко не первое подобное достижение. Ранее он сдвигал с места теплоходы "Владимир Мясников" и "Юрий Тарапуров" массой 11 тысяч тонн. Кроме этого, ему удавалось сдвигать поезд весом почти 600 тонн, многотонные самолёты, паром, танки Т-34 и Т-26, а также портовый кран.