Путин и Лукашенко могут обсудить закупку Белоруссией нефти у Казахстана

Минск поднял эту тему на фоне инцидента с поступлением загрязнённой нефти из России.

Президенты России Владимир Путин и Белоруссии Александр Лукашенко могут обсудить возможность закупки Минском нефти из Казахстана. Об этом рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

— Мы надеемся, что удастся на полях саммита ЕАЭС в Нур-Султане на следующей неделе двум главам государств пообщаться, если они сочтут необходимым, в том числе и на эту тему, — отметил Песков.

Напомним, что ранее о возможности таких закупок напомнил Александр Лукашенко. Он подчеркнул, что обсуждать это нужно не только с Казахстаном, но и с Россией.

Напомним, в середине апреля в Минске заявили об ухудшении качества российской нефти. В связи с этим Белоруссия ограничила экспорт нефтепродуктов и потребовала компенсацию у российской стороны. Источник загрязнения нефти был найден на участке Самара — Унеча. В "Транснефти" загрязнение нефти назвали умышленным и заявили о готовности возместить ущерб, причинённый экспортёрам.