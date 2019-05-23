Путин и Лукашенко могут обсудить закупку Белоруссией нефти у Казахстана

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Путин и Лукашенко могут обсудить закупку Белоруссией нефти у Казахстана

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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото: © Kremlin.ru

Минск поднял эту тему на фоне инцидента с поступлением загрязнённой нефти из России.

Президенты России Владимир Путин и Белоруссии Александр Лукашенко могут обсудить возможность закупки Минском нефти из Казахстана. Об этом рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Мы надеемся, что удастся на полях саммита ЕАЭС в Нур-Султане на следующей неделе двум главам государств пообщаться, если они сочтут необходимым, в том числе и на эту тему, — отметил Песков.

Напомним, что ранее о возможности таких закупок напомнил Александр Лукашенко. Он подчеркнул, что обсуждать это нужно не только с Казахстаном, но и с Россией.

Напомним, в середине апреля в Минске заявили об ухудшении качества российской нефти. В связи с этим Белоруссия ограничила экспорт нефтепродуктов и потребовала компенсацию у российской стороны. Источник загрязнения нефти был найден на участке Самара Унеча. В "Транснефти" загрязнение нефти назвали умышленным и заявили о готовности возместить ущерб, причинённый экспортёрам.

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