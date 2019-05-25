Австрийская газета обвинила Леру Кудрявцеву в отставке вице-канцлера

Телеведущая Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийскую газету Österreich из-за публикации статьи о её причастности к скандалу с вице-канцлером Хайнцем-Кристианом Штрахе, которому пришлось уйти в отставку.

В посте в "Инстаграме" Кудрявцева написала, что она, по утверждению издания, причастна к отставке Штрахе.

— Одна из газет — Österreich Zeitung — позволила себе вот такой вот материал. Ну что же, будем разбираться в международном суде, — прокомментировала телеведущая статью в выпуске газеты от 24 мая.

Автор публикации в австрийской газете утверждает, что девушкой на скандальной видеозаписи, ставшей поводом для отставки вице-канцлера страны, была именно Кудрявцева. Он ссылается на информацию, полученную от немецкого блогера, имя которого не уточняется.

Напомним, в середине мая в распоряжение общественности попало видео, подтверждающее сотрудничество вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе с россиянкой, которая якобы пообещала политику помощь на выборах в 2017 году. По данным СМИ, в обмен за содействие гражданка РФ попросила передать ей часть госзаказов в области строительства.

После опубликования скандального видео Штрахе ушёл в отставку с поста вице-канцлера, а канцлер Себастьян Курц объявил о проведении внеочередных выборов в парламент. Позднее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Москва не имеет отношения к скандалу.