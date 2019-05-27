Кличко рассказал, когда заменят повреждённые части нового стеклянного моста

Мэр города был на месте происшествия вместе со специалистами, где обнаружил, что основное, закалённое стекло не пострадало.

Мэр Киева Виталий Кличко осмотрел треснувший в столице стеклянный мост. Об этом он сообщает на своей странице в Facebook.

— Был со специалистами на нашем новом мосту. Из того, что выяснили предварительно: вандалы повредили защитную стеклоплёнку на двух фрагментах конструкции. Основное, закалённое стекло не пострадало. Повреждённые элементы заменят в течение суток. Но больно, когда хорошие объекты страдают от "развлечений" тех, кто не любит наш город. Они ничего не создают, а уничтожает то, что создают другие, — заявил мэр Киева.

Ранее глава города писал в соцсетях, что рассматривается акт вандализма, не исключено, что имело место механическое повреждение стекла снизу, включая версию, что мост обстреляли.

Согласно информации из видео, мэр Киева не исключает, что вандалы уронили на мост что-то тяжёлое, типа гири.

Как уже сообщал Лайф, новый стеклянный мост в Киеве весом 460 тонн треснул через сутки после открытия. Представители муниципальной стражи отметили, что стекло сломалось после того, как на нём активно прыгала группа людей. Между тем от прыжков на мосту не удержался и киевский мэр вместе с братом, бывшим чемпионом мира по боксу Владимиром Кличко. В конце концов конструкцию временно закрыли из соображений безопасности.