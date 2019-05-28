В Сети запустили онлайн-трансляцию, рассчитанную на 450 лет

Защитники окружающей среды предложили людям посмотреть, как на протяжении нескольких столетий будет разлагаться в земле обычная пластиковая бутылка.

Представители Всемирного фонда дикой природы (WWF) придумали неожиданный способ обратить внимание жителей планеты на проблему загрязнения её пластиковыми отходами. Они начали онлайн-трансляцию, которая, по задумке авторов, должна помочь людям осознать, насколько опасно загрязнение природы пластиковыми отходами.

Ведь обычная пластиковая бутылка, за которой и предлагается наблюдать, будет разлагаться примерно 450 лет. На этот срок и рассчитана данная онлайн-трансляция, которая может стать самой долгой в истории.

В то же время экологи отмечают, что данный стрим может затянуться и на тысячу лет. Ведь процесс разложения пластика также будет зависеть от климата и своего состава.

Проблема пластиковых отходов плавно, но верно становится угрозой № 1 для человечества, считают учёные. Так, в том числе и по этой причине за последние 50 лет погибли более 20% видов всех животных на земле, мусорные свалки найдены на Эвересте, даже в, казалось бы, чистом воздухе Пиреней учёные нашли микрочастицы пластика.