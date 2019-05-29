Путин и Лукашенко не обсуждали компенсации за загрязнение нефтепровода "Дружба"

Президент России Владимир Путин уже успел пообщаться со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко на полях Высшего Евразийского экономического совета в Нур-Султане. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Однако тема компенсаций за загрязнение нефтепровода "Дружба" на этой встрече не поднималась, добавил он.

— Нет, это пока не обсуждалось, — коротко прокомментировал представитель Кремля.

Напомним, в апреле в Белоруссию по трубопроводу поступила нефть ненадлежащего качества, в связи с чем страна ограничила экспорт нефтепродуктов и потребовала компенсацию у российской стороны. Источник загрязнения нефти был найден на участке Самара — Унеча. Позже выяснилось, что загрязнение было сделано умышленно.