Подмосковная мать-кукушка уже бросала детей в том же хостеле

Мать-кукушка, бросившая в хостеле в Подмосковье годовалых детей, уже оставляла малышей там же на несколько дней в конце апреля, сообщает телеграм-канал Life Shot.

Девушка привезла детей, дала денег на продукты и уехала. За малышами присматривали сотрудники хостела. Через несколько дней Алёна вернулась и забрала детей.

Ситуация повторилась в конце мая — 26-го числа мать-кукушка оставила малышей в хостеле "на несколько часов", после чего пропала и не отвечала на звонки и сообщения. Администраторы сами покупали детское питание, варили каши и супы, кормили детей, а в полицию обратились лишь спустя пару дней.

Как сообщал Лайф, малыши находятся под присмотром врачей. Розыском их матери занимаются правоохранители. На женщину завели уголовное дело об оставлении в опасности и неисполнении обязанностей по воспитанию ребёнка.