Выборы губернатора Санкт-Петербурга назначены на 8 сентября

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга приняли постановление о назначении даты выборов губернатора и муниципальных депутатов. Они пройдут 8 сентября этого года.
— Назначить выборы высшего должностного лица Санкт-Петербурга, губернатора Санкт-Петербурга, на 8 сентября 2019 года, — говорится в постановлении.
Голосование по проекту документа в целом состоялось на заседании городского парламента сегодня, 31 мая.
Напомним, что ранее врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что будет участвовать в предстоящих губернаторских выборах. Выдвинуть свою кандидатуру ему предложили Совет общественной палаты Санкт-Петербурга и члены крупнейшей в России добровольческой организации "Волонтёры Победы". Позднее Беглов заявил, что пойдёт на выборы как самовыдвиженец.
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