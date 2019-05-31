Выборы губернатора Санкт-Петербурга назначены на 8 сентября

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Выборы губернатора Санкт-Петербурга назначены на 8 сентября

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Фото © РИА "Новости" / Сергей Мамонтов

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга приняли постановление о назначении даты выборов губернатора и муниципальных депутатов. Они пройдут 8 сентября этого года.

Назначить выборы высшего должностного лица Санкт-Петербурга, губернатора Санкт-Петербурга, на 8 сентября 2019 года, — говорится в постановлении.

Голосование по проекту документа в целом состоялось на заседании городского парламента сегодня, 31 мая.

Напомним, что ранее врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что будет участвовать в предстоящих губернаторских выборах. Выдвинуть свою кандидатуру ему предложили Совет общественной палаты Санкт-Петербурга и члены крупнейшей в России добровольческой организации "Волонтёры Победы". Позднее Беглов заявил, что пойдёт на выборы как самовыдвиженец.

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