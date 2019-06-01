На Украине изменится написание русских фамилий

В соответствии с новой редакцией украинского правописания, утверждённой правительством, русские фамилии на территории Украины будут писать по-новому.
— Российские фамилии с окончанием на -ой будут передаваться в украинском языке через окончания -ий, — сообщает Телевизионная служба новостей.
Как уточняется, исключение из общих правил сделали только для фамилии Толстой.
Ранее сообщалось, что перечень новых правил правописания опубликовали на сайте Института языкознания имени Александра Потебни Национальной академии наук.
Напомним, 25 апреля Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". 15 мая его подписал экс-президент Украины Пётр Порошенко. Согласно нормативному акту, граждане страны должны использовать государственный язык во всех сферах жизни. Несмотря на то что закон вызвал волну недовольства, новый лидер Украины Владимир Зеленский заявил, что не собирается обращаться в суд по поводу этого нововведения.
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