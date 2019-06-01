Проверка на полиграфе подтвердила вину экс-главы Раменского района в убийстве

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Проверка на полиграфе подтвердила вину экс-главы Раменского района в убийстве

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Фото © VK / Администрация Раменского района

На теле погибшей найдены биологические и потожировые следы Андрея Кулакова, хотя он свою причастность отрицает.

Полиграф подтвердил причастность экс-главы Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова к убийству своей знакомой, однако он в преступлении не признался. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ГСУ СКР по Московской области Евгению Кирюшину.

Его виновность подтверждается, в том числе проверкой на полиграфе. Кроме того, на теле погибшей найдены биологические и потожировые следы Кулакова, — сказала Кирюшина.

Ранее сообщалось, что следователи задержали экс-главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова. Его подозревают в убийстве 39-летней знакомой. Его жертвой, по некоторым данным, стала глава районной Общественной палаты Евгения Исаенкова, которая пропала в ночь на 2 мая. Её обнаружили убитой 4 мая в машине под Раменским.

Как писали СМИ, Исаенкова могла быть задушена руками или предметом ткани, возможно, колготками или платком в безлюдном месте, куда её могли выманить на свидание. По версии СК, Кулаков испытывал к женщине личную неприязнь, хотя некоторые источники российских изданий сообщали, что они состояли в близких отношениях.

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