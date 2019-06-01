Несколько человек числятся пропавшими без вести после взрыва в Дзержинске

Несколько человек числятся пропавшими без вести после взрыва на заводе "Кристалл" в нижегородском Дзержинске. Об этом Лайфу сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По предварительным данным, в результате взрыва пострадало 19 человек, жертв нет. У многих колото-резаные ранения, но серьёзных травм нет.

Ранее сообщалось, что причиной взрыва на заводе "Кристалл" могла стать детонация, предварительно, гексогена на одном из складских помещений. Информация о взрыве тротила на данный момент не подтверждается.