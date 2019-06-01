Одно из зданий разрушилось в результате взрывов на заводе в Дзержинске

Административное здание разрушилось в результате взрывов на заводе "Кристалл" в нижегородском Дзержинске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.
Площадь возгорания на заводе составляет 100 квадратных метров. Пожару присвоен третий ранг.
Ранее источник Лайфа сообщил, что причиной взрыва на заводе "Кристалл" стала детонация, предварительно, гексогена, в одном из складских помещений. Информация о взрыве тротила на данный не подтверждается. В результате взрыва пострадало не менее 15 человек, жертв нет.
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