Лайф публикует видео с территории завода, где произошла серия взрывов

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Лайф публикует видео с территории завода, где произошла серия взрывов

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В распоряжении Лайфа оказалось видео с территории завода "Кристалл" в Дзержинске, где сегодня произошла серия взрывов.

На кадрах видно, что в ряде зданий завода выбиты стёкла в окнах и двери.

Как сообщалось ранее, в результате взрывов, по последним данным, пострадало 38 человек. В Дзержинске и трёх близлежащих посёлках введён режим ЧС. Среди причин рассматривается детонация, предварительно, гексогена в одном из складских помещений. Заведено уголовное дело о "нарушении требований промышленной безопасности производственных объектов".

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