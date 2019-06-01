Лайф публикует видео с территории завода, где произошла серия взрывов

В распоряжении Лайфа оказалось видео с территории завода "Кристалл" в Дзержинске, где сегодня произошла серия взрывов.
На кадрах видно, что в ряде зданий завода выбиты стёкла в окнах и двери.
Как сообщалось ранее, в результате взрывов, по последним данным, пострадало 38 человек. В Дзержинске и трёх близлежащих посёлках введён режим ЧС. Среди причин рассматривается детонация, предварительно, гексогена в одном из складских помещений. Заведено уголовное дело о "нарушении требований промышленной безопасности производственных объектов".
Life Shot наш оперативный канал в Telegram
- Популярные
- По времени