Пожар на заводе "Кристалл" ликвидирован

Пожар на заводе "Кристалл" в Дзержинске, возникший после серии взрывов, полностью ликвидирован. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на оперативный штаб.

Как ранее сообщил источник Лайфа, в результате взрывов были разрушены четыре магазина, 10 культурных и 13 спортивных объектов, повреждены 13 школ и 70 детсадов, в зданиях города выбиты 443 окна.

Напомним, сегодня, 1 июня, на заводе "Кристалл" в Дзержинске Нижегородской области произошла серия взрывов. После ЧП в Дзержинске и трёх близлежащих посёлках введён режим ЧС. Из-за взрывов пострадало более 40 человек.