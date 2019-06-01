Число пострадавших при взрывах на заводе в Дзержинске превысило 40

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Число пострадавших при взрывах на заводе в Дзержинске превысило 40

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Фото © Агентство городских новостей “Москва”

Число пострадавших в результате серии взрывов на заводе "Кристалл" в Дзержинске увеличилось до 42 человека. Как стало известно Лайфу, из них четверо находятся в тяжёлом состоянии, 25 — в состоянии средней степени тяжести.

Напомним, сегодня, 1 июня, на заводе "Кристалл" в Дзержинске Нижегородской области произошла серия взрывов. После ЧП в самом Дзержинске и трёх близлежащих посёлках введён режим ЧС.

Лайф ранее публиковал видео момента взрыва, а также кадры с территории завода. Кроме того, очевидцы рассказали нам о ситуации в городе.

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