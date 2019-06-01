Очевидец рассказал Лайфу об обстановке в момент ЧП в Дзержинске

Дома затряслись, старые окна повыбивало, по всему городу включились громкоговорители — людей просили не беспокоиться.

Владелец массажного салона, который находится в 6 километрах от завода в Дзержинске, рассказал корреспонденту Лайфа, что происходило в городе после ЧП.

— Всё начало пиликать, дома затряслись, старые окна вышибало — они все рухнули. <...> По всему городу есть граммофоны, они начали говорить, что не беспокойтесь, нештатная ситуация на заводе "Кристалл"! — поделился мужчина.

В момент взрывов мужчина стоял на улице. По его словам, от взрывной волны он даже присел. Между тем в его салоне повреждён только потолок.

Также отзывы очевидцев взрывов появились и в социальных сетях.

— До Нижнего достало, окна тряслись, я думал у нас где-то, а это с Дзержинска достало <...> Слышала грохот, похоже было на раскат грома <...> Тряхануло взрывной волной, уши заложило, инстинктивно пригнулись к земле. Поднял голову — а там такое... — пишут местные жители.

Напомним, три взрыва на заводе в Дзержинске прогремели около полудня. Взрывная волна составила 800 метров. Пострадало не менее 27 человек, разрушилось одно из административных зданий. Несколько человек числятся пропавшими без вести. Причиной взрыва могла стать детонация, предварительно, гексогена на одном из складских помещений.