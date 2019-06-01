Лайф публикует видео момента взрыва на заводе в Дзержинске

В распоряжении Лайфа оказались кадры одного из взрывов на заводе в Дзержинске Нижегородской области.

Напомним, серия взрывов произошла днём 1 июня на заводе "Кристалл" в Дзержинске Нижегородской области. Ранее источник Лайфа сообщил, что причиной серии взрывов на заводе "Кристалл" могла стать детонация, предварительно, гексогена в одном из складских помещений.

По последним данным, пострадало 27 человек, погибших нет. Очевидец рассказал Лайфу об обстановке в момент ЧП.