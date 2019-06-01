Число пострадавших при взрывах в Дзержинске выросло до 79 человек

Уже 79 человек обратились за медицинской помощью в результате взрывов в Дзержинске. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава России.

— В связи со взрывом на заводе "Кристалл" всего за медицинской помощью обратилось 79 человек — 38 работников завода и 41 житель города, — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, детей среди пострадавших нет. Одна пациентка находится в тяжёлом состоянии, ещё четырнадцать — в состоянии средней степени тяжести.

Напомним, сегодня, 1 июня, на заводе "Кристалл" в Дзержинске Нижегородской области произошла серия взрывов. После ЧП в Дзержинске и трёх близлежащих посёлках введён режим ЧС. Из-за взрывов разрушены четыре магазина, 10 культурных и 13 спортивных объектов, повреждены 13 школ и 70 детсадов, в зданиях города выбиты 443 окна.