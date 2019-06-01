Число пострадавших при взрывах в Дзержинске возросло до 85 человек

После серии взрывов на заводе "Кристалл" в Дзержинске за медпомощью обратилось 85 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.

Как уточняется, 16 человек из обратившихся госпитализировали.

— По последним данным, в связи со взрывом на территории завода "Кристалл" всего за медицинской помощью обратилось 85 человек, 39 работников завода и 46 жителей города, — цитирует сообщение РИА "Новости".

По предварительным данным, состояние одной из пациенток оценивается как "тяжёлое", ещё пятнадцати — "средней степени тяжести".

Отмечается, что амбулаторная помощь была оказана 69 пациентам.

Ранее сообщалось, что проверка, проведённая сапёрами Росгвардии, не выявила взрывоопасных предметов на территории завода.

Напомним, 1 июня на заводе "Кристалл" произошла серия взрывов. В результате в городе было разрушено четыре магазина, повреждено 13 школ и 70 детсадов, 260 квартир. Лайф публиковал видео последствий инцидента с коптера.