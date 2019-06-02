Количество пострадавших при взрыве в Дзержинске увеличилось до 89

Как отметил губернатор региона, состояние всех госпитализированных стабильное, с улучшением.

Число пострадавших в результате взрыва в цеху нижегородского Дзержинска увеличилось до 89. Такие данные привела пресс-служба правительства Нижегородской области.

— По уточнённым данным, всего в результате чрезвычайной ситуации в Дзержинске в медицинские учреждения обратилось 89 человек. Из них 44 — сотрудники завода, 45 — жители прилегающих территорий. 28 человек были доставлены на скорой, 61 человек обратился самостоятельно, — говорится в сообщении.

Глава региона Глеб Никитин уточнил, что на данный момент в стационаре остаются шестнадцать пострадавших. Один человек находится в тяжёлом состоянии, однако его состояние уже близко к среднему. Ещё пятнадцать пострадавших в состоянии средней степени тяжести. Состояние всех госпитализированных стабильное, с улучшением.

— Дано поручение в постоянном режиме отслеживать состояние пострадавших и оказывать всю необходимую помощь. Задача медиков — минимизировать последствия этого страшного дня для тех, кто оказался в эпицентре чрезвычайной ситуации, — подчеркнул Глеб Никитин.

Напомним, 1 июня на заводе "Кристалл" произошла серия взрывов. В результате в городе было разрушено четыре магазина, повреждено тринадцать школ и 70 детсадов, 260 квартир. Лайф публиковал видео последствий инцидента, снятое с коптера.