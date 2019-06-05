Мадонна снова не смогла остановить продажу своих трусов с аукциона

Ранее она подала иск к своей бывшей подруге и сайту-аукциону, которые выставили их на продажу.

Апелляционный суд штата Нью-Йорк на Манхэттене уже во второй раз отклонил требование певицы Мадонны отменить продажу с аукциона некоторых её личных вещей. Об этом сообщает агентство Reuters.

Помимо того, согласно решению судьи, королеве поп-сцены также будет запрещено подавать любые новые иски как против самого аукциона GottaHaveRockandRoll.com, на котором изначально были размещены спорные лоты, а также против своей бывшей подруги и консультанта по искусству Дарлин Луц, которая их выставила.

История судебных споров вокруг "нескольких атласных" трусиков Мадонны началась ещё в 2017 году, когда её бывшая деловой партнёр и подруга Дарлин Луц, работавшая с ней в период с 1981 по 2003 год, выставила некоторые вещи певицы на аукцион. Среди прочего там были нижнее бельё, личные вещи и письма, например от Тупака Шакура, в котором он бросил её, потому что она "слишком белая". Во втором письме Мадонна как следует словесно "прошлась" по актрисе Шэрон Стоун и певице Уитни Хьюстон.

Узнав об этом, Мадонна подала первый иск и заявила, что некоторые вещи были украдены. Однако после этого Луц обосновала своё решение продать память о подруге соглашением от 2004 года, в котором певица обязалась не противостоять любому решению Луц относительно того, как распоряжаться вещами. После этого королева поп-сцены заявила, что не знала, что у бывшей подруги остались настолько личные вещи.

Несмотря на все доводы адвокатов певицы, суд присяжных единогласно постановил продажу нижнего белья и всего остального разрешить. Представители Луц назвали это "верным решением". Однако, как отмечают журналисты, из обстановки в зале суда было сложно понять, планирует ли Мадонна подавать новую апелляцию.