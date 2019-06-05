СМИ: Deutsche Bank "взял под контроль" 20 тонн золота из Венесуэлы

Крупнейший банк Германии Deutsche Bank принял решение взять "под свой контроль" 20 тонн венесуэльского золота, которые были оставлены в качестве залога по кредиту на сумму $750 млн в 2016 году. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

По информации журналистов, из-за пропуска нескольких платежей по процентам руководство банка приняло решение прекратить выполнение кредитного договора, срок которого истекает в 2021 году, и взять золото под "свой контроль".

Также сообщается, что сложившейся ситуацией спешат воспользоваться представители венесуэльской оппозиции, которые уже обратились к Deutsche Bank с просьбой перевести $120 млн долларов на их счета, "недоступные президенту Мадуро". По словам самих оппозиционеров, эта сумма соответствует разнице в цене золота с момента заключения кредита в 2016-м году и сегодня.

Журналисты отмечают, что представители Центрального банка Венесуэлы и Deutsche Bank отказались прокомментировать эту ситуацию.

Венесуэла уже несколько лет переживает экономический кризис. По информации оппозиции, по итогам года инфляция в стране составила почти 1,7 миллиона процентов, хотя официальная статистика насчитала 130 тысяч, что тоже немало. Ситуация в стране усугубилась в январе текущего года, когда лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны.