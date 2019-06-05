В Раде собирают подписи за отставку Авакова после убийства ребёнка полицейскими

Согласно конституции страны, парламент может принять решение об отставке премьер-министра и членов правительства.

Украинские народные депутаты начали собирать подписи за увольнение с должности министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. Поводом послужила трагедия в Киеве: полицейские случайно застрелили пятилетнего мальчика. Об этом сообщил внефракционный депутат Остап Еднак в своём аккаунте на Facebook.

Он опубликовал копию постановления, на котором стоят подписи нескольких депутатов, и отметил, что вместе с председателем Комитета Верховной рады по иностранным делам Анной Гопко собирает голоса тех, кто поддерживает отставку Авакова.

— Граждане чувствуют опасность от МВД, а должно быть наоборот! Полиция не защищает, а убивает граждан. Полиция не расследует преступления, а покрывает преступников, — добавил он.

Напомним, Рада имеет право решить вопрос об отставке премьер-министра и членов кабмина. Именно к этому праву и апеллируют инициаторы постановления.

Ранее Лайф писал, что 31 мая в Переяславе-Хмельницком пьяные полицейские решили "пострелять по банкам". Одна из пуль попала в пятилетнего мальчика, который гулял неподалёку от своего дома. Ребёнок был экстренно госпитализирован, однако скончался от полученных травм 3 июня, не приходя в сознание.

Сотни украинцев вышли на митинг с требованием наказать полицейских. Некоторые также требовали отставки руководства ведомства. Позже сообщалось о том, что глава полиции Киевской области увольняется.

Ситуация вызвала большой общественный резонанс внутри страны. Президент Владимир Зеленский в "Фейсбуке" написал, что не позволит замять дело и виновные будут наказаны.