Украина планирует создать новую базу ВМС ради четырёх кораблей

В Очаков на побережье Чёрного моря перебазируют средний десантный корабль "Юрий Олефиренко", буксир "Корец", артиллерийские катера АКА-02 и "Ровно".

Правительство Украины приняло решение о передислокации из Одессы в Очаков (Николаевская область) четырёх судов: среднего десантного корабля "Юрия Олефиренко", буксира "Корец", а также двух артиллерийских катеров АКА-02 и "Ровно". По данным газеты "Думская", там появится новая, уже четвёртая по счёту база ВМС Незалежной. Сейчас украинские корабли базируются в Одессе, Николаеве и Бердянске.

К слову, ранее украинские власти неоднократно заявляли, что новая украинская база ВМС будет построена на побережье Азовского моря. Однако в команде нового президента страны утверждали, что не видят смысла в строительства таких объектов в этом районе.

Напомним, что Киев неоднократно пытался искусственно создать напряжение в акватории и даже шёл на открытые провокации вблизи Керченского моста. Последний такой инцидент произошёл 25 ноября 2018 года. Тогда три корабля ВМС Украины пересекли границу России. Вскоре корабли и находившиеся на них граждане соседнего государства были задержаны. В РФ действия украинских военных расценили как провокацию.