Рада отказалась принять отставку Климкина

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Рада отказалась принять отставку Климкина

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Фото © AP Photo / Efrem Lukatsky

Верховная рада Незалежной отклонила проекты постановления об отставке и об увольнении Павла Климкина с должности главы Министерства иностранных дел Украины.

Напомним, 17 мая глава МИД Украины Павел Климкин подал в отставку. После этого Владимир Зеленский попросил Верховную раду отправить главу внешнеполитического ведомства в отставку вместе с главами Минобороны и СБУ. Климкин и сам просил украинский парламент принять его увольнение.

После ухода с поста дипломат планировал продолжать заниматься политикой.

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