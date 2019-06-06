Рада отказалась принять отставку Климкина

Верховная рада Незалежной отклонила проекты постановления об отставке и об увольнении Павла Климкина с должности главы Министерства иностранных дел Украины.
Напомним, 17 мая глава МИД Украины Павел Климкин подал в отставку. После этого Владимир Зеленский попросил Верховную раду отправить главу внешнеполитического ведомства в отставку вместе с главами Минобороны и СБУ. Климкин и сам просил украинский парламент принять его увольнение.
После ухода с поста дипломат планировал продолжать заниматься политикой.
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