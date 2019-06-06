Понарошку о министре из "Чернобыля": Большого человека представили хилой крысой

В частности, телеведущая осталась недовольна изображением в сериале министра угольной промышленности СССР Михаила Щадова, которого знала лично.

Телеведущая Ирена Понарошку раскритиковала создателей телевизионного исторического мини-сериала HBO "Чернобыль". По её мнению, актёры, сыгравшие главные роли, не похожи на своих прототипов. Об этом телеведущая заявила в своём аккаунте в "Инстаграме".

В частности, внимание Понарошку привлёк актёр Майкл Коган, который сыграл министра угольной промышленности СССР Михаила Щадова. По её мнению, не считая совершенного отсутствия внешнего сходства с прототипом, министра показали в картине абсолютно неавторитетным политиком, который не может найти язык с шахтёрами.

В реальной жизни министр не пришёл бы в шахту к рабочим в голубом выглаженном костюме. Он никогда не был "белым воротничком". Щадов начал трудиться в пятнадцать лет, прошёл долгий и тяжёлый путь от шахты до начальника отрасли, общался с пролетариатом и не боялся испачкать руки.

Телеведущая также отметила, что знала Щадова лично — он был соседом по даче её родителей в посёлке на Калужском шоссе, где она выросла.

— Зуб даю, что даже в 80 лет никто не посмел бы потрепать этого большого во всех смыслах человека по щеке, как в фильме... Интересно, почему режиссёр решил представить его в сериале хилой канцелярской крысой, — написал она в сториз.

Как писал Лайф, "Чернобыль" стал самым популярным сериалом в истории, а ликвидаторы аварии на ЧАЭС сочли его достоверным. После выхода сериала поток туристов в зону отчуждения увеличился на 30%.