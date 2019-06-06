Мединский похвалил сериал "Чернобыль" за уважение к простым людям

Он отметил, что картина сделана мастерски, без "красной клюквы", но и не без ляпов.

Министр культуры РФ Владимир Мединский в комментарии Лайфу назвал интересным и сильным сериал "Чернобыль" телеканала HBO.

— Это интересно, это сильно, это не "красная клюква", — заявил Мединский.

Говоря о "Чернобыле", глава Минкультуры вспомнил про совершенно "чудовищный в своей смехотворности" триллер "Красный воробей" с Дженнифер Лоуренс в главной роли.

— Это (сериал "Чернобыль". — Прим. Лайфа) сделано с уважением к простым людям, не без ляпов, поэтому критика вокруг сериала, она, конечно, разделилась. Кто-то видит в этом оскорбление памяти советского строя, наших граждан, кто-то восторгается. Правда — она сложная штука, — отметил Мединский.

Как писал Лайф, "Чернобыль" стал самым популярным сериалом в истории, а ликвидаторы аварии на ЧАЭС сочли его достоверным. После выхода сериала поток туристов в зону отчуждения увеличился на 30%.

Подробнее о том, как отреагировали ликвидаторы на сериал "Чернобыль", читайте здесь.