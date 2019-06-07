Мексика и США пока не пришли к согласию по миграционному вопросу

Двусторонние переговоры Мексики и США в Вашингтоне по вопросу миграционного кризиса пока не принесли плоды. Об этом сообщил в "Твиттере" представитель МИД латиноамериканской страны Роберто Альварес.

— Продолжается рассмотрение вариантов для того, чтобы разобраться с растущим числом нелегальных мигрантов, которые пересекают Мексику, — написал представитель МИД. — США сосредоточены на мерах миграционного контроля, а мы — на развитии [регионов, откуда идут потоки мигрантов]. Пока мы не достигли соглашения, но продолжаем переговоры, — заверил он.

Ранее Трамп рассказал о введении пошлин в размере 5% на товары из Мексики из-за миграционного кризиса между двумя странами. Он объяснил своё решение тем, что это позволит прекратить не только нелегальную миграцию, но и контрабанду наркотиков из латиноамериканского государства.

Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард в связи с этим заявил, что его страна не ответственна за "поток мигрантов из Центральной Америки и других стран" и рост употребления наркотиков в США. И в случае, если Трамп исполнит свою угрозу по введению пошлин на миграцию, Мексика "энергично" ему ответит.