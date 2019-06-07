Отловщика косаток в Приморье оштрафовали на 28 млн рублей

Организация "Белый кит" намерена обжаловать это решение в Приморском краевом суде.

Одну из фирм, которая участвовала в отлове косаток, находящихся в бухте Средней в Приморье, признали виновной и назначили штраф в размере 28,173 миллиона рублей. Соответствующее решение вынес Фрунзенский районный суд Владивостока.

Речь идёт об организации "Белый кит". Её представители в беседе с ТАСС сообщили, что намерены обжаловать решение суда в Приморском краевом суде.

Осенью 2018 года в Приморье суд арестовал 90 белух и одиннадцать косаток, которые были незаконно выловлены. За их освобождение выступили Памела Андерсон, Леонардо Ди Каприо и защитник окружающей среды Жан-Мишель Кусто.

По последним данным Росрыболовства, выпуск животных на волю может начаться уже через десять дней.