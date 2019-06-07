В Ростуризме раскритиковали идею о турах в Чернобыль

В ведомстве считают, что уровень радиации в Припяти до сих пор является потенциально опасным.

В Ростуризме раскритиковали идею организации российскими туроператорами поездок в украинскую зону отчуждения, поскольку подобные экскурсии не являются в полной мере безопасными. Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва" со ссылкой на главу ведомства Зарину Догузову.

Она подчеркнула, что Ростуризм не может запретить поездки в Чернобыль индивидуальным туристам. При этом она отметила значимость взвешенного решения в отношении путешествий на территорию зоны отчуждения, поскольку уровень радиации вокруг Чернобыльской АЭС до сих пор остаётся высоким.

— Просто нужно взвесить все "за" и "против" и просто о здоровье подумать. Есть столько прекрасных мест в мире и в России, куда можно безопасно, комфортно и удобно поехать, — объясняет Догузова.

Также глава агентства по туризму заявила, что ажиотажа вокруг поездок в Припять нет: ни один запрос в отношении экскурсии в Чернобыль не поступал ни к одному из официальных операторов. Кроме того, она попросила турагентов и компании "не спекулировать на теме человеческой трагедии".

Ранее Лайф писал, что российские турагентства намерены направить открытое обращение в адрес президента Украины для того, чтобы россиянам разрешили поездки в Чернобыль. Компании объяснили это тем, что в последнее время от граждан России якобы поступало множество запросов относительно поездок в зону отчуждения.

Напомним, что интерес к данному украинскому региону возрос на фоне выхода самого популярного в истории сериала "Чернобыль". Премьера шоу, производством которого занималась телекомпания HBO, в США и Великобритании состоялась 6 мая этого года. После выхода сериала поток туристов в зону отчуждения увеличился на 30%.