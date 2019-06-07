Адвокат показал фото с репетиции похорон Алибасова семь лет назад

На опубликованных кадрах рядом с гробом стоят "скорбящие" участники группы "На-на".

Российский продюсер Бари Алибасов семь лет назад отрепетировал собственные похороны. Фотографии с "траурной церемонии" на своей странице в "Инстаграме" опубликовал известный адвокат Сергей Жорин.

— Жизнь (Алибасова. — Прим. ред.) разделилась на две части. До "крота" и после! Рано похоронили Алибасова. Он ещё всех вас переживёт, — написал юрист.

Жорин отметил, что не знает причину, по которой Алибасов репетировал свои похороны. На кадрах, которые разместил адвокат, видно, что на "церемонию прощания" были приглашены музыканты группы "На-на". На снимках они стоят рядом с гробом, одетые во всё чёрное.

По словам юриста, тогда же продюсер написал завещание, где просил наследников должным образом позаботиться о его коте.

— Кот уже давно помер, а наследники сами купили себе жильё. Будь здоров, Бари, — сказал Жорин.

Напомним, 4 июня Алибасова госпитализировали с сильным ожогом пищевода. Он по ошибке выпил токсичное вещество для промывки труб. Отметим, что у продюсера ожог пищевода четвёртой степени. Врачи оценивают его состояние как тяжёлое.