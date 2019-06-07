Журналист "Медузы" пожаловался на грубое задержание и плохое самочувствие

Журналист отдела расследований издания "Медуза" Иван Голунов, задержанный по подозрению в покушении на сбыт наркотиков, сутки не спал, из-за чего чувствует себя плохо. Также он утверждает, что был травмирован при задержании, сообщила член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачёва.

— Он также не ел, но есть не хочет. Сейчас у Голунова два адвоката, и ему пообещали, что передадут еду от близких родственников, когда он поступит в изолятор временного содержания, — рассказала Меркачёва, которая посетила корреспондента в отделе полиции.

По словам Меркачёвой, Голунов сообщил ей, что его два раза били кулаком по голове и один раз встали на грудную клетку. Журналист показал ей ссадины и кровоподтёки на спине — они, как утверждает Голунов, появились после того, как полицейские тащили его по лестнице.

Напомним, Иван Голунов был задержан в Москве, у него нашли наркотик мефедрон. Адвокат журналиста считает, что пакет с этим веществом Голунову подбросили. Сотрудники столичного главка МВД проверяют информацию о связи задержанного журналиста "Медузы" и наркогруппировки.