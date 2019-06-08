Журналисту "Медузы" предъявили обвинение в попытке сбыта наркотиков

Задержанному ранее в Москве журналисту "Медузы" Ивану Голунову предъявлено обвинение в попытке сбыта наркотиков. Соответственное постановление следствия опубликовал в своём телеграм-канале руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

— Иван Голунов привлечён в качестве обвиняемого — покушение на сбыт, — написал Чиков под скринами документов.

Согласно версии следствия, Голунов 6 июня для последующей продажи купил два свёртка с 3,56 грамма N-метилэфедрона и три — с 5,42 грамма кокаина.

Напомним, Иван Голунов был задержан в Москве, у него нашли наркотик мефедрон. Адвокат журналиста считает, что пакет с этим веществом Голунову подбросили. Сотрудники столичного главка МВД проверяют информацию о связи задержанного журналиста "Медузы" и наркогруппировки.