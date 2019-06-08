Врачи не нашли у журналиста Голунова ни сотрясения мозга, ни переломов

Медики подтвердили наличие у корреспондента ссадины в области спины и синяка под левым глазом.

Медицинское обследование показало, что у журналиста "Медузы" Ивана Голунова нет ни сотрясения мозга, ни переломов костей. Результаты томографии сообщил главный врач городской клинической больницы № 71 в Москве Александр Мясников.

— Мы сделали компьютерную томографию головы, которая абсолютно нормальная, сделали компьютерную томографию органов грудной клетки, не нашли ни переломов, ни другой патологии, — сказал Мясников.

Медики также подтвердили наличие у Голунова ссадины в области спины и синяка под левым глазом. Врачи провели ультразвуковое исследование живота и взяли анализ крови журналиста. Главврач добавил, что пациент в ближайшее время будет выписан из больницы.

Ранее сегодня сообщалось, что Иван Голунов был госпитализирован с подозрением на сотрясение головного мозга и перелом рёбер.

Напомним, Иван Голунов был задержан в Москве. По данным МВД, у него нашли наркотик мефедрон, наркотики также были найдены при обыске в его квартире. Адвокат журналиста считает, что пакет с этим веществом Голунову подбросили. Позднее журналисту "Медузы" предъявили обвинение в попытке сбыта наркотиков.