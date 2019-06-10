В Кремле прокомментировали дело Голунова

Песков обратил внимание на возникший вокруг этой истории резонанс. Однако делать выводы о недоверии к системе правопорядка на фоне дела Голунова нельзя, убеждён представитель Кремля.

В Кремле внимательно следят за резонансным делом журналиста "Медузы" Ивана Голунова, которого суд отправил под домашний арест. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он проинформировал журналистов, что о деле Голунова было доложено главе государства ещё в пятницу, 7 июня, когда Владимир Путин находился на экономическом форуме в Санкт-Петербурге.

— Учитывая, что это дело весьма и весьма резонансное, конечно, мы очень внимательно наблюдаем за всеми деталями, — заверил представитель Кремля.

Вместе с тем Песков выразил мнение, что делать выводы о недоверии к системе правопорядка на фоне дела Голунова нельзя. Он согласился с тем, что дело журналиста "Медузы" породило "большое количество вопросов", и всё же пресс-секретарь президента не сторонник того, чтобы "обобщать".

— Делать обобщающие выводы о недоверии к целой системе, я считаю, было бы неправильно, — добавил он.

Напомним, что Иван Голунов был задержан в Москве в минувшую пятницу. По данным МВД, при себе у него нашли мефедрон. Кроме того, неустановленное количество наркотиков, как сообщалось, также было якобы найдено при обыске в его квартире. Адвокат журналиста считает, что пакет с этим веществом Голунову подбросили.

На защиту журналиста встали его многочисленные коллеги и общественники. Поздно вечером в субботу, 8 июня, Никулинский суд постановил отправить Голунова под домашний арест.