Инаугурацию президента Казахстана назначили на 12 июня

Токаев рассказал, что 14 июня ему уже нужно вылететь на две крупные международные встречи.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал, что инаугурация его в качестве главы государства намечена уже на 12 июня. Это при условии, если к этому времени ЦИК закончит все процедуры, связанные с подведением итогов голосования.

— Дело в том, что 14 июня мне нужно вылетать в Бишкек, затем в Душанбе. Это крупные международные мероприятия, желательно, чтобы на этих мероприятиях президент Казахстана присутствовал, облечённый полностью полномочиями, — рассказал Токаев журналистам.

Напомним, Токаев победил на выборах президента Казахстана с 70,76% голосов.

Накануне состоялись внеочередные выборы главы государства в связи с тем, что в марте президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ушёл в отставку, после чего временным лидером страны стал Токаев, в прошлом спикер парламента. Его кандидатуру в президенты предложил лично Назарбаев.