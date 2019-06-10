Путин по телефону поздравил Токаева с победой на выборах

Глава соседнего государства заверил, что республика продолжит курс на сотрудничество с Россией.

Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах президента Казахстана.

— В ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин тепло поздравил Касым-Жомарта Токаева с убедительной победой на выборах президента Казахстана и пожелал ему успехов, — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Отмечается, что собеседники подтвердили стремление к укреплению сотрудничества двух стран в разных областях. Токаев заверил Путина в продолжении такого курса республики.

— Глава государства, поблагодарив собеседника за поздравления, заверил его в продолжении курса Казахстана на всестороннее сотрудничество с Россией, — говорится в сообщении пресс-службы лидера Казахстана.

Напомним, Токаев победил на выборах, набрав 70,76% голосов. Внеочередные выборы главы государства накануне состоялись в связи с тем, что в марте первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ушёл в отставку, после чего временным лидером страны стал Токаев, в прошлом спикер парламента. Его кандидатуру в президенты предложил лично Назарбаев.